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09:54 21 Октября 2021 Просмотров 218   КомментариевКомментарии

Не прекращу голодовку и готов умереть: Саакашвили призвал оппозицию объединиться сгласился на госпитализацию

Третий президент Грузии, глава исполкома украинского Нацсовета реформ Михеил Саакашвили заявил, что не прекратит голодовку, пока его не выпустят на свободу.

саакашвили голодает 21 день

Об этом политик написал на своей странице в Facebook. Он не принимает пищу уже 21 день.

По словам экс-президента, его цель – помочь грузинскому народу «спастись из болота».  Он призвал прекратить использовать правосудие для несправедливых политических преследований и вернуться к нормальному демократическому процессу, где люди принимают решения без принуждения и фальсификаций.

В тоже время Саакашвили сообщил, что готов принять помощь медиков, поскольку хочет “сохранить рассудок и трудолюбие до конца”.

В другом посте политик призвал оппозиционные силы объединится под руководством главы партии «Единое национальное движение» Ники Мелиа.

«Самое важное для всех нас, политических партий и граждан,  – взяться за руки и победить на выборах и защитить результаты выборов», – написал Саакашвили.

По информации телеканала “Пирвели” Михеил Саакашвили согласился на госпитализацию, но не планирует прекращать голодовку. Об этом заявил личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе, покинув исправительное учреждение “Рустави № 12”.

“Госпитализация, конечно, не произойдет сегодня, в выходные или не знаю, когда. Существует несколько небольших вопросов, которые нужно обсудить с Министерством здравоохранения и юстиции, я все выясню завтра-послезавтра”, — отметил медик.

Медик подчеркнул, что госпитализация ни в коем случае не означает, что Саакашвили прекратит голодовку.

Напомним,  второй тур местных выборов в Грузии пройдет 30 октября.

В Тбилиси конкурентом Мелии является действующий мэр и кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе.

ранее Власти писали, что в среду, 20 октября, стало известно, каким образом бывший президент Михаил Саакашвили добирался в Грузию из Украины.

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Тэги: Михеил Саакашвили
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