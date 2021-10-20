НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Экономика
10:53 21 Октября 2021 Просмотров 22   КомментариевКомментарии

В России запретили продажу всех новых моделей смартфонов Samsung

В России запретили корейской компании Samsung Electronics и ее российской «дочке» ввоз и продажу на территории страны 61 модели смартфонов, в том числе новейшего Samsung Galaxy Z Flip.

В России запретили продавать смартфоны Samsung

Об этом сообщило РИА Новости. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы.

Суд рассмотрел т.н. патентное дело по обращению швейцарской компании Sqwin SA. Она выступила против использования в России платежного сервиса Samsung Pay.

По версии компании, он нарушает ее право на защищенное российским патентом изобретение «Система электронных платежей».

Еще в июле российский суд запретил ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics торговать продукцией, в которой есть Samsung Рау.

Но конкретные модели смартфонов в нем указаны не были. Поэтому истец ходатайствовал перед судом рассмотреть его уточненные требования.

На заседании  19 октября суд его удовлетворил и в своем решении перечислил все модели, которые поддерживают Samsung Рау.

В список попали смартфоны, выпускаемые с 2017 года. В них, отмечается в постановлении суда, «при функционировании в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ».

Ранее Власти писали, что в России хотят запретить сериал «Игра в Кальмара». На него пожаловались родители, которые считают, что их дети захотят повторить некоторые сцены.

Источник:
Тэги: Россия, Samsung
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
20.10.2021 17:30
Путин объявил в России неделю выходных, чтобы победить COVID-19
ТОР
20.10.2021 14:02
В Москве Лавров встретился с представителями запрещенного в России Талибана
ТОР
08.12.2012 08:27
Apple утратила лидерство на российском рынке планшетов
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
На Закарпатье начнут отстранять от работы невакцинированных госслужащих и работников образования: что с ними будет

07:27 Украина

Названы семь областей Украины, которые могут скоро стать “красными”

06:51 Украина

На личной встрече Зеленский негласно представил Кличко нового главу КГГА, – СМИ

06:38 Украина

На Харьковщине в доме обнаружили мертвыми мать и сына, рядом лежала записка

04:16 Украина

Пережила две мировые войны и две пандемии: 105-летняя британка раскрыла секрет своего долголетия

00:32 Мир

В Германии судят 96-летнюю старуху за убийство 11 тысяч человек

23:57 Мир

Украина и Канада в конце года начнут строительство космодрома

13:45 Украина

Очередь из катафалков в Киевский крематорий составляет около двух часов, – Радуцкий

11:22 Украина

Более заразный и более опасный, чем Дельта: в Великобритании распространяется новый штамм COVID-19

07:14 Мир

Названа причина смерти брата покойного мэра Кривого Рога

06:46 Украина

На аукцион выставили украденную нацистами картину Ван Гога: ее показали впервые за 116 лет

01:03 Мир

Новости | NetGameSlots.com