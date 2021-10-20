В России запретили продажу всех новых моделей смартфонов Samsung

В России запретили корейской компании Samsung Electronics и ее российской «дочке» ввоз и продажу на территории страны 61 модели смартфонов, в том числе новейшего Samsung Galaxy Z Flip.

В России запретили продавать смартфоны Samsung



Об этом сообщило РИА Новости. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы.

Суд рассмотрел т.н. патентное дело по обращению швейцарской компании Sqwin SA. Она выступила против использования в России платежного сервиса Samsung Pay.

По версии компании, он нарушает ее право на защищенное российским патентом изобретение «Система электронных платежей».

Еще в июле российский суд запретил ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics торговать продукцией, в которой есть Samsung Рау.

Но конкретные модели смартфонов в нем указаны не были. Поэтому истец ходатайствовал перед судом рассмотреть его уточненные требования.

На заседании 19 октября суд его удовлетворил и в своем решении перечислил все модели, которые поддерживают Samsung Рау.

В список попали смартфоны, выпускаемые с 2017 года. В них, отмечается в постановлении суда, «при функционировании в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ».

Ранее Власти писали, что в России хотят запретить сериал «Игра в Кальмара». На него пожаловались родители, которые считают, что их дети захотят повторить некоторые сцены.

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