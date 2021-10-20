В России запретили продажу всех новых моделей смартфонов Samsung
В России запретили корейской компании Samsung Electronics и ее российской «дочке» ввоз и продажу на территории страны 61 модели смартфонов, в том числе новейшего Samsung Galaxy Z Flip.
Об этом сообщило РИА Новости. Такое решение принял Арбитражный суд Москвы.
Суд рассмотрел т.н. патентное дело по обращению швейцарской компании Sqwin SA. Она выступила против использования в России платежного сервиса Samsung Pay.
По версии компании, он нарушает ее право на защищенное российским патентом изобретение «Система электронных платежей».
Еще в июле российский суд запретил ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics торговать продукцией, в которой есть Samsung Рау.
Но конкретные модели смартфонов в нем указаны не были. Поэтому истец ходатайствовал перед судом рассмотреть его уточненные требования.
На заседании 19 октября суд его удовлетворил и в своем решении перечислил все модели, которые поддерживают Samsung Рау.
В список попали смартфоны, выпускаемые с 2017 года. В них, отмечается в постановлении суда, «при функционировании в соответствии с их назначением автоматически осуществляется запатентованный способ».
Ранее Власти писали, что в России хотят запретить сериал «Игра в Кальмара». На него пожаловались родители, которые считают, что их дети захотят повторить некоторые сцены.