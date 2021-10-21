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Главная » Украина » Общество
12:21 21 Октября 2021 Просмотров 15   КомментариевКомментарии

В Хмельницкой области ужесточают карантин: что будет запрещено

С 23 октября в Хмельницкой области вводятся дополнительные карантинные ограничения в связи с повышением заболеваемости COVID-19.

на Хмельниччине ужесточают карантин

Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой областной государственной администрации. По словам главы облгосадминистрации Сергея Тюрина, область оказалась на пороге «красной» зоны.

По состоянию на 21 октября в регионе подтвержден 9431 больной коронавирусом и 1337 человек лечатся в стационаре.

Отмечается, что среди заболевших лишь около 7-8% были вакцинированы, а в стационаре лечатся менее 1% лиц, получивших прививки.

По данным Центра общественного здоровья Минздрава в области привито от COVID-19 31,4% всего населения.

С 23 октября в Хмельницкой области введут следующие карантинные ограничения:

  • Рынки, учреждения торговли, парикмахерские, салоны красоты, гостиницы и хостелы могут работать исключительно при условии наличия у их персонала отрицательного ПЦР-теста (сделанного не более чем за 72 часа) или COVID-сертификата, подтверждающего хотя бы одну прививку (желтый сертификат);

  • При этом рынки будут работать исключительно в условиях расчета – один человек на 10 квадратных метров и соблюдении социальной дистанции не менее 2-х метров.

  • Бары, рестораны, кафе, спортзалы, фитнес-центры, бассейны, учреждения культуры могут работать, если их персонал и посетители вакцинированы или имеют отрицательный ПЦР-тест. При наполненности заведения на 50% проводится расчет не более 4-х человек за столиком и соблюдения расстоянии 2-х метров между столиками.

  • Работа заведений общепита ограничена с 06:00 до 23:00, кроме доставки.

  • Такие же условия распространяются на проведение массовых мероприятий.

Органам местного самоуправления порекомендовали рассмотреть вопрос о продлении каникул или проведения дистанционного обучения в учебных заведениях с 25 ноября.

Ранее Власти сообщали, что Киев на днях перейдет в “красную” зону карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.

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Тэги: карантин, Хмельницкий
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