НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
20:00 21 Октября 2021 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Россиянка, специально заразившая себя и детей COVID-19, умерла в больнице

В Москве 42-леняя россиянка намерено заразила себя и своих детей коронавирусом.

Женщина до последнего не хотела ехать в больницу несмотря на тяжелую отдышку и плохое самочувствие

Об этом сообщил директор московской клиники «Семейная» Павел Бранд в Facebook.

В Москве 42-летняя женщина решила заразить себя и своих детей коронавирусом для того, чтобы ее семья перенесла заболевание в легкой форме, тем самым предупредив дальнейшее инфицирование и тяжелое течение заболевания. С этой целью этого женщина с двумя дочками намерено пришла к своей знакомой, которая уже болела COVID-19.

Публикация врача

В результате этих действий заболела вся семья женщины – в реанимацию попала 9-летняя дочь, а затем остальные члены семьи.

Сообщается, что женщина до последнего не хотела ехать в больницу несмотря на тяжелую отдышку и плохое самочувствие, однако когда она туда прибыла было уже поздно – врачи не смогли спасти женщину.

Переписка с врачом

Как ранее сообщали Власти, Россия третий день подряд ставит смертельные рекорды COVID-19.

Источник:
Тэги: Россия, смерть, Москва, covid-19
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
21.10.2021 13:35
Россия третий день подряд ставит смертельные рекорды COVID-19
ТОР
30.05.2020 08:54
В Москве от коронавируса умерло рекордное количество человек
ТОР
08.02.2019 09:18
Сегодня в Москве скончался актер Сергей Юрский
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
На Закарпатье начнут отстранять от работы невакцинированных госслужащих и работников образования: что с ними будет

07:27 Украина

Названы семь областей Украины, которые могут скоро стать “красными”

06:51 Украина

На личной встрече Зеленский негласно представил Кличко нового главу КГГА, – СМИ

06:38 Украина

На Харьковщине в доме обнаружили мертвыми мать и сына, рядом лежала записка

04:16 Украина

Пережила две мировые войны и две пандемии: 105-летняя британка раскрыла секрет своего долголетия

00:32 Мир

В Германии судят 96-летнюю старуху за убийство 11 тысяч человек

23:57 Мир

Сумская область переходит в «красную зону»

16:29 Украина

Украина и Канада в конце года начнут строительство космодрома

13:45 Украина

Очередь из катафалков в Киевский крематорий составляет около двух часов, – Радуцкий

11:22 Украина

Более заразный и более опасный, чем Дельта: в Великобритании распространяется новый штамм COVID-19

07:14 Мир

Названа причина смерти брата покойного мэра Кривого Рога

06:46 Украина

Новости | NetGameSlots.com