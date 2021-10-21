Россиянка, специально заразившая себя и детей COVID-19, умерла в больнице

В Москве 42-леняя россиянка намерено заразила себя и своих детей коронавирусом.

Женщина до последнего не хотела ехать в больницу несмотря на тяжелую отдышку и плохое самочувствие



Об этом сообщил директор московской клиники «Семейная» Павел Бранд в Facebook.

В Москве 42-летняя женщина решила заразить себя и своих детей коронавирусом для того, чтобы ее семья перенесла заболевание в легкой форме, тем самым предупредив дальнейшее инфицирование и тяжелое течение заболевания. С этой целью этого женщина с двумя дочками намерено пришла к своей знакомой, которая уже болела COVID-19.

В результате этих действий заболела вся семья женщины – в реанимацию попала 9-летняя дочь, а затем остальные члены семьи.

Сообщается, что женщина до последнего не хотела ехать в больницу несмотря на тяжелую отдышку и плохое самочувствие, однако когда она туда прибыла было уже поздно – врачи не смогли спасти женщину.

Как ранее сообщали Власти, Россия третий день подряд ставит смертельные рекорды COVID-19.

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