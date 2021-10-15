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Главная » Мир » Происшествия
15:28 21 Октября 2021 Просмотров 67   КомментариевКомментарии

В Италии мужчина выследил и до смерти забил на улице бывшую любовницу-украинку

В Италии в провинции Брешия мужчина до смерти забил посреди улицы свою бывшую любовницу из Украины.

В Италии убили украинку

Об этом сообщило издание tgcom24. Женщине было 49 лет, ее звали Елена Козакова.

Нападающим был ее бывший любовник 59-летний Эцио Галези. Около года назад пара разорвала отношения, и женщина завела новые.

Но мужчина не смог с этим смириться. Он выследил свою бывшую подругу.

Когда она припарковала автомобиль возле дома, итальянец набросился на нее с молотком. Он сначала разбил стекло, а затем несколько раз ударил женщину по голове.

На шум и крики выбежали соседи, которые вмешались и вызвали полицию. Однако женщина уже была мертва.

Злоумышленник не скрывался с места преступления, признался в содеянном и отдал правоохранителям орудие убийства.

На крики женщины выбежали соседи, тогда же злоумышленник и признался в преступлении, а также отдал орудие убийства правоохранителям.

Казанова уже 15 лет жила в провинции Брешиа и принимала активное участие в экологических кампаниях с местными активистами.

Ее убийца Эцио Галези является отцом двух взрослых детей.

Ранее Власти писали, что в Турции на переходе автомобиль сбил семейную пару украинцев: мужчина погиб

Источник:
Тэги: Италия
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