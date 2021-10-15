В Италии мужчина выследил и до смерти забил на улице бывшую любовницу-украинку
В Италии в провинции Брешия мужчина до смерти забил посреди улицы свою бывшую любовницу из Украины.
Об этом сообщило издание tgcom24. Женщине было 49 лет, ее звали Елена Козакова.
Нападающим был ее бывший любовник 59-летний Эцио Галези. Около года назад пара разорвала отношения, и женщина завела новые.
Но мужчина не смог с этим смириться. Он выследил свою бывшую подругу.
Когда она припарковала автомобиль возле дома, итальянец набросился на нее с молотком. Он сначала разбил стекло, а затем несколько раз ударил женщину по голове.
На шум и крики выбежали соседи, которые вмешались и вызвали полицию. Однако женщина уже была мертва.
Злоумышленник не скрывался с места преступления, признался в содеянном и отдал правоохранителям орудие убийства.
На крики женщины выбежали соседи, тогда же злоумышленник и признался в преступлении, а также отдал орудие убийства правоохранителям.
Казанова уже 15 лет жила в провинции Брешиа и принимала активное участие в экологических кампаниях с местными активистами.
Ее убийца Эцио Галези является отцом двух взрослых детей.
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