На Тернопольщине от коронавируса умер 3-месячный ребенок

В Тернопольской области это первая зарегистрированная смерть младенца от COVID-19.

В Тернопольской области от коронавируса вчера скончались 5 человек, а заразились 785



Об этом сообщает «Суспильне» со ссылкой на эпидемиолога областного центра контроля болезней Владимира Паничева.

20 октября в Тернопольской области была зарегистрирована первая смерть младенца от COVID-19. Ребенку было 2 месяца и 29 дней, а диагноз пришлось ставить посмертно после вскрытия.

Эпидемиологи из Кременца в настоящее время проводят расследование по поиску возможных источников заражения ребенка.

Помимо ребенка в Тернопольской области от коронавируса вчера скончались 5 человек, а заразились 785.

С начала пандемии в области погибло 1482 человека, а всего заболело более 85 тысяч человек.

Как ранее сообщали Власти, в Великобритании зафиксировали распространение новой, более опасной, мутации Дельта-штамма коронавируса. Она получила обозначение AY.4.2 илии Дельта плюс.

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