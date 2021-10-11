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Главная » Украина » Общество
16:38 21 Октября 2021 Просмотров 62   КомментариевКомментарии

Облако пыли с вулкана на Канарах накрыло Украину: возможны кислые дожди

На острове Пальма в Испании продолжается извержение вулкана Кумбре-Вьеха.

Воздушные массы достигли территорию Украины, однако находятся на высоте 10-15 км

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

С помощью спутникового мониторинга сотрудники украинского гидрометеорологический центра обнаружили перемещение по территории Европы воздушных масс, которые содержат в себе продукты вулканических извержений, с повышенным уровнем концентрации диоксида серы SO2.

Воздушные массы достигли территорию Украины, однако находятся на высоте 10-15 км, а значит неспособны повлиять на воздух которым дышат украинцы.

В случае выпадения осадков, может образоваться слабокислотный дождь, однако, по словам ученых, он не представляет значительной опасности для окружающей среды.

Синоптики успокаивают жителей Украины и напоминают, что ситуация с погодой в нашем регионе постоянно меняется, а это значит, что в течение следующих суток воздушные массы с повышенной концентрации SO2 уже практически полностью покинут территорию Украины в восточном направлении.

Как ранее сообщали Власти, в процессе извержения вулкана Кумбре-Вьеха на испанском острове Ла-Пальма разрушилась северная часть кратера, и оттуда хлынули новые потоки лавы.

Источник:
Тэги: Вулкан, гидрометеорологический центр, кислотные дожди
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