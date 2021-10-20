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16:38 21 Октября 2021 Просмотров 120   КомментариевКомментарии

Комментатор матча Спартак-Лестер в прямом эфире назвал Россию оккупантом и пожелал поражения москвичам

Украинский комментатор матча Спартак-Лестер Сергей Лукьяненко, который вел прямой эфир из Москвы, назвал Россию оккупантом, агрессором и напомнил, сколько она забрала жизней украинцев.

Комментатор в прямом эфире назвал Россию оккупантом

«Москва – столица страны-агрессора, страны-оккупанта. Страны, которая аннексировала у нашей любимой страны полуостров, которая начала войну на востоке Украины. К сожалению эта война унесла по подсчетам ООН более 13 тысяч жизней”, – рассказал перед началом матча Лукьяненко.

Он добавил, что как гражданин Украины искренне желает поражения Спартака. Но как комментатор постараюсь освещать происходящее на поле нейтрально.

Матч оказался напряженным, но его итог порадовал и болельщиков Лестера, и многих украинцев – англичане победили со счетом 4:3.

Ранее Власти писали, что сборная команда Украины по плаванию в полном составе отказалась от участия в чемпионате Европы, который будет проходить в российской Казани.

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Тэги: футбол
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