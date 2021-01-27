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22:54 21 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Землетрясение в Японии подняло со дна 24 корабля, затонувших во время Второй мировой

Две дюжины кораблей, затопленных во время битвы за Иводзиму, всплыли со дна океана после подземных толчков.

Остовы японских транспортных судов, захваченных ВМС США во второй половине войны.

Морское дно начало подниматься из-за активности вулкана Сурибати на острове Иводзима, сообщает Daily Mail.

«Есть вероятность большого извержения на Иводзиме», – сказал Сецуя Накада, директор центра исследования вулканов, в интервью японскому каналу All Nippon News.

Всплывшие со дна океана японские транспортные корабли были в конце Второй мировой войны захвачены американцами и использовались в качестве волнолома для защиты других кораблей, доставлявших солдат, военную технику и боеприпасы.

Сражение между Японией и США за остров Иводзима в Тихом океане началось 16 февраля и завершилось 26 марта 1945 года победой американцев. Это была первая военная операция американской армии и флота на территории Японии.

Ранее Власти писали, что на севере Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2 балла.

Корабли были затоплены и использовались в качестве волнолома.

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Тэги: Япония, землетрясение, корабли
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Землетрясение в Японии подняло со дна 24 корабля, затонувших во время Второй мировой

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