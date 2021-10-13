На Полтавщине умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево

Девочка умерла так и не выходя из комы в реанимационном отделении Кременчугской городской больнице.

Попытки врачей спасти девочку не увенчались успехом



Об этом сообщается на сайте национальной полиции Полтавской области, со ссылкой на пресс-секретаря Кременчугского районного управления ГУНП Анну Васенко.

Сегодня, 22 октября в реанимационном отделении Кременчугской городской больнице умерла 4-летняя девочка, на которую вчера упало дерево на территории детского сада.

Сообщается, что к спасению девочки, которая находилась в коме, привлекли специалистов из Полтавы, и планировали с помощью санавиации транспортировать ее в больницу областного центра. Однако попытки врачей спасти девочку не увенчались успехом.

Помимо девочки в инциденте с упавшим деревом пострадал еще один ребенок и воспитательница. В результате происшествия они также были госпитализированы. У 5-летнего мальчика перелом бедра, а у воспитательница с ушибами также находится под присмотром врачей.

По факту травмирования детей открыто уголовное производство по предварительной квалификацией ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Как ранее сообщали Власти, в Кременчуге на ул. Софиевской упавшее дерево травмировало двух малолетних детей.

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