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13:01 22 Октября 2021 Просмотров 19   КомментариевКомментарии

В России прогремел взрыв на пороховом заводе: 16 погибших. Фото и видео

В результате взрыва погибли почти все сотрудники предприятия, которые находились в цехе, где прогремел взрыв.

Всего в цехе находилась смена из 17 человек, один из них был госпитализирован

Об этом сообщает «INTERFAX.RU» со ссылкой на свои истоники.

В пороховом цехе под Рязанью (Россия) прогремел мощный взрыв. Детонация произошла на площадях частной компании, которая располагается на территории ФГУП Завод синтетических волокон «Эластик».

При обследовании спасателями завалов, число погибших увеличилось до 16 человек – таким образом все кроме одного работника цеха погибли. Всего в цехе находилась смена из 17 человек, один из них был госпитализирован.

Пожар в настоящее время локализирован, а в МСЧ уверяют, что угрозы населению населенного пункта, где случился взрыв, нет.

Причиной взрыва называют нарушение технологических процессов.

Как ранее сообщали Власти, в Донецке на нефтебазе прогремел взрыв.

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