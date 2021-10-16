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Главная » Украина » Общество
13:12 22 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Больные в реанимации признаются в покупке поддельных COVID-сертификатов и сдают их продавцов, – Ляшко

Украинцы признаются в покупке поддельных справок о вакцинации от COVID-19, находясь в больницах в тяжелом состоянии.

За подделку медицинских документов, касающихся COVID-19, уже открыто 723 уголовных дела

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в ходе часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.

По словам министра поддельные документы о вакцинации или тестировании на COVID-19 все чаще становятся косвенной причиной смерти украинцев. К сожалению, ошибки признают такие пациенты только в реанимации с кислородной маской.

«Каждый поддельный тест и COVID-сертификат уносит жизни украинцев. Если вы выбираете умирать, терять близких, покупая поддельные документы, это ваше право, но, как показывает опыт, с кислородной маской в реанимации пациенты признаются, что не были вакцинированы, и называют имена тех, кто продал им поддельную справку», – рассказал Виктор Ляшко.

Министр также сообщил, что за подделку медицинских документов, касающихся COVID-19, уже открыто 723 уголовных дела. 349 лицам сообщено о подозрении, 281 дело направлено в суд.

Как ранее сообщали Власти, в Украине установили нормы по количеству прививок от COVID-19 в неделю.

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Тэги: ляшко, министр здравоохранения, вакцинация, подделка документов
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