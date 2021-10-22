Ученые: вакцинироваться лучше рано утром

Швейцарские и немецкие ученые выяснили, что активация иммунной системы человека колеблется в течение дня с пиком непосредственно перед утренним пробуждением.

Иммунная система человека максимально активна рано утром



Ученые провели эксперименты сначала на мышах, затем повторили свой эксперимент на клетках кожи человека, взятых у пациентов в разное время дня. Об этом пишет Neuroscience News.

Исследователи установили, что так называемые дендритные клетки — важное звено иммунной системы — активнее всего перемещаются по лимфатическим сосудам непосредственно перед пробуждением организма, в конце стадии покоя. Как правило, этот механизм работает, например, во время вакцинации против вируса, сообщают ученые.

Таким образом, исследователи установили, что иммунная система человека максимально активна рано утром. Значит, именно в это время суток лучше всего проводить вакцинацию, а для онкобольных проводить противоопухолевую терапию. Этот метод способен повысить их эффективность.

«В клетках человека и мыши были обнаружены одни и те же молекулы с перевернутым ритмом, соответствующим образу жизни двух видов: ночной для грызунов и дневной для человека. Это подтверждает, что этот ритм регулируется естественной активностью в соответствии с чередованием дня и ночи», – сказал Кристоф Шейерманн, профессор кафедры патологии и иммунологии Женевского центра исследований.

Ранее Власти писали, что шведские ученые выяснили о влиянии коронавируса на увеличение рисков острого инфаркта миокарда и инсульта в первые две недели после заболевания примерно в три раза.

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