НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Общество
15:15 22 Октября 2021 Просмотров 17   КомментариевКомментарии

ЕС оставил Украину в “зеленом” списке для путешествий еще на неделю

Европейский союз может исключить Украину из списка стран, куда входят страны с низким уровнем распространения COVID-19, лишь на следующей неделе.

ЕС не планирует пересматривать "зеленый список" на этой неделе

Об этом сообщил журналист “Радио Свобода” Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

По его словам, на этой неделе ЕС не планирует пересматривать «зеленый список» стран в который входят исключительно страны с низким уровнем распространения COVID-19. Пока что Украина входит в этот список, однако, на следующей неделе, когда список будут пересматривать, вполне вероятно, что Украину исключат из данного списка.

В МИД Украины уже предупреждали, что плохие показатели заболеваемости COVID-19 могут привести к исключению страны из списка стран, граждане которых могут осуществлять поездки в Евросоюз. В ведомстве пояснили, что исключение из списка не отменяет безвиз, а лишь временно ограничивает туристические поездки.

Кроме того, при исключения из «зеленого списка» не будут установлены новые правила пересечения границы с Евросоюзом, а окончательное решение об ограничении поездок в Украину страны-члены ЕС будут принимать отдельно.

Как ранее сообщали Власти, ЕС исключит Украину из “зеленого списка”: в МИД рассказали о последствиях.

Источник:
Тэги: ес, карантин, ограничения, поездки, covid-19, зеленый список
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
20.10.2021 16:29
Сумская область переходит в «красную зону»
ТОР
19.10.2021 10:57
ЕС исключит Украину из “зеленого списка”: в МИД рассказали о последствиях
ТОР
18.10.2021 17:47
Во Львове ужесточили карантин и запретили работу ночных клубов
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Елизавета II впервые за много лет провела ночь в больнице

10:19 Мир

В 2022 году украинцев ждет повторный курс вакцинации от COVID-19, – санврач

08:09 Украина

Женщина сбросила 19 кг, поедая прах своего мужа

01:10 Мир

Землетрясение в Японии подняло со дна 24 корабля, затонувших во время Второй мировой

22:54 Мир

На Закарпатье начнут отстранять от работы невакцинированных госслужащих и работников образования: что с ними будет

07:27 Украина

Названы семь областей Украины, которые могут скоро стать “красными”

06:51 Украина

На личной встрече Зеленский негласно представил Кличко нового главу КГГА, – СМИ

06:38 Украина

На Харьковщине в доме обнаружили мертвыми мать и сына, рядом лежала записка

04:16 Украина

Пережила две мировые войны и две пандемии: 105-летняя британка раскрыла секрет своего долголетия

00:32 Мир

В Германии судят 96-летнюю старуху за убийство 11 тысяч человек

23:57 Мир

Сумская область переходит в «красную зону»

16:29 Украина

Новости | NetGameSlots.com