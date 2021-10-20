ЕС оставил Украину в “зеленом” списке для путешествий еще на неделю

Европейский союз может исключить Украину из списка стран, куда входят страны с низким уровнем распространения COVID-19, лишь на следующей неделе.

ЕС не планирует пересматривать "зеленый список" на этой неделе



Об этом сообщил журналист “Радио Свобода” Рикард Йозвяк на своей странице в Twitter.

По его словам, на этой неделе ЕС не планирует пересматривать «зеленый список» стран в который входят исключительно страны с низким уровнем распространения COVID-19. Пока что Украина входит в этот список, однако, на следующей неделе, когда список будут пересматривать, вполне вероятно, что Украину исключат из данного списка.

В МИД Украины уже предупреждали, что плохие показатели заболеваемости COVID-19 могут привести к исключению страны из списка стран, граждане которых могут осуществлять поездки в Евросоюз. В ведомстве пояснили, что исключение из списка не отменяет безвиз, а лишь временно ограничивает туристические поездки.

Кроме того, при исключения из «зеленого списка» не будут установлены новые правила пересечения границы с Евросоюзом, а окончательное решение об ограничении поездок в Украину страны-члены ЕС будут принимать отдельно.

Как ранее сообщали Власти, ЕС исключит Украину из “зеленого списка”: в МИД рассказали о последствиях.

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