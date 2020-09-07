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15:25 22 Октября 2021 134 Комментарии
Ураган в Москве снес часть кремлевской стены. Видео
Непогода в Москве обрушилась на стены Кремля, разрушив зубец и снеся строительные леса.
МЧС предупреждали жителей Москвы об ураганном ветре, скорость которого достигает 20 м/с
Об этом сообщает Mash в Telegram.
В Москве бушует ураганный ветер. Стихию не выдержали даже стены Кремля – ветер снес строительные леса, которые были установлены на кремлевских стенах, а вместе с ним один из зубцов архитектурного ансамбля.
В данный момент подробности инцидента неизвестны, также неизвестно пострадал ли кто-то во время происшествия.
Ранее в МЧС предупреждали жителей Москвы об ураганном ветре, скорость которого достигает 20 м/с.
Как ранее сообщали Власти, россиянка, специально заразившая себя и детей COVID-19, умерла в больнице.
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Тэги: Москва, Кремль, ураган, непогода, стена, ветер
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