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15:25 22 Октября 2021 Просмотров 134   КомментариевКомментарии

Ураган в Москве снес часть кремлевской стены. Видео

Непогода в Москве обрушилась на стены Кремля, разрушив зубец и снеся строительные леса.

МЧС предупреждали жителей Москвы об ураганном ветре, скорость которого достигает 20 м/с

Об этом сообщает Mash в Telegram.

В Москве бушует ураганный ветер. Стихию не выдержали даже стены Кремля – ветер снес строительные леса, которые были установлены на кремлевских стенах, а вместе с ним один из зубцов архитектурного ансамбля.

В данный момент подробности инцидента неизвестны, также неизвестно пострадал ли кто-то во время происшествия.

Ранее в МЧС предупреждали жителей Москвы об ураганном ветре, скорость которого достигает 20 м/с.

Как ранее сообщали Власти, россиянка, специально заразившая себя и детей COVID-19, умерла в больнице.

Источник:
Тэги: Москва, Кремль, ураган, непогода, стена, ветер
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