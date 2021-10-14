В Молдове ввели режим ЧП из-за нехватки природного газа

Депутаты парламента Молдовы проголосовали за введение режима чрезвычайного положения сроком на 30 дней.

55 депутатов проголосовали за введение чрезвычайного положения



Об этом сообщает «Point».

Решение о введение ЧП на территории Молдовы было принято на заседание правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. После чего премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица просила парламент на пленарном заседании проголосовать за решение правительства.

55 депутатов проголосовали за введение чрезвычайного положения, чего было достаточно для одобрения правительственной инициативы.

Режим ЧП позволит правительству Молдовы обойти некоторые процедуры, предусмотренные законом, чтобы ускорить закупку газа из альтернативных источников.

Таким образом в Республике Молдова приняты следующие положения о реализации мер противодействия энергетическому кризису:

1) установление особого режима закупки природного газа в ускоренном режиме;

2) выделение финансовых средств для обеспечения закупки необходимых объемов природного газа;

3) принятие необходимых решений для обеспечения оперативных действий по обеспечению природным газом, в том числе путем отступления от нормативных положений;

4) при необходимости рационализация потребления природного газа и других энергоресурсов;

5) принятие решений, дающих право поставщикам и дистрибьюторам действовать с целью покупки, транспортировки и распределения природного газа по всей стране;

6) координация деятельности средств массовой информации по:

а) информированию населения о причинах и масштабах чрезвычайной ситуации, о принятых мерах по предотвращению опасности, ликвидации последствий этой ситуации и защите населения;

б) ознакомление населения с правилами поведения в чрезвычайной ситуации;

7) создание оперативных инструментов сбора платежей с потребителей за использованный природный газ;

выполнение иных необходимых действий для предотвращения, уменьшения и устранения последствий нехватки природного газа, вызвавшей введение чрезвычайного положения.

Как ранее сообщали Власти, в Молдове объявлен «режим тревоги» из-за дефицита газа.

Тэги: Молдова, газ, чп, энергетический кризис