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16:54 22 Октября 2021 Просмотров 24   КомментариевКомментарии

Мисс Украина-2021: названо имя победительницы

Во Дворце «Мисс Украина 2021» состоялся 30-й гранд-финал самого престижного конкурса красоты Украины.

Звание «Мисс Украина 2021» получила 22-летняя Александра Яремчук из Винницы

Об этом сообщается на официальной странице конкурса в Facebook.

Звание «Мисс Украина 2021» получила 22-летняя Александра Яремчук из Винницы.

Таким образом Александра Яремчук будет представлять Украину на международном конкурсе «Мисс Мира 2021», который состоится в декабре в Пуэрто-Рико.

В финале конкурса участвовали 25 девушек со всей Украины.

Победительниц конкурса выбирало международное жюри, в которое вошли множество известных людей индустрии моды. Среди них – французская топ-модель Синди Бруно Cindy Bruna, фотограф Соня Плакидук, ведущий украинский дизайнер Андре Тан, председатель конкурса «Мисс Украина» Вероника Щипцова Вероника Щипцова и многие другие.

Ведущие шоу

Помимо звания «Мисс Украина 2021″, титул в номинации «Мисс Земля Украина 2021» получила 20-летняя Марина Литвин из Запорожской области, а титул «Мисс Интернациональная Украина 2021» завоевала 24-летняя Ольга Шамрай из Винницы.

Победительницы наминаций

Как ранее сообщали Власти, стало известно, кто будет представлять Украину на Мисс Вселенная-2021.

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Тэги: конкурс красоты, мисс-мира 2021, мисс-украина 2021
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