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00:51 23 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США умерла студентка во время конкурса по поеданию хот-догов

Мадлен «Мэди» Никпон скончалась в больнице через день после того, как потеряла сознание во время благотворительной акции.

Мадлен «Мэди» Никпон играла за команду университета по лякроссу..

Мадлен вместе с другими студентами участвовала в конкурсе по поеданию хот-догов и подавилась, пишет New York Post.

Несчастье случилось в субботу днем ​​в городе Сомервилль, штат Массачусетс. Пострадавшую сначала доставили в больницу в Кембридже, а затем перевезли в Бостон, где она скончалась в воскресенье днем, уточняет USA Today.

Девушка окончила школу в Сафферне в 2019 году. Была президентом класса. Потом поступила в Университет Тафтса, изучала биопсихологию.

Проститься с ней пришла почти половина студентов университета.

Мадлен было 20 лет.

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Тэги: США, студентка, хот-дог
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