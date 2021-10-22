В США умерла студентка во время конкурса по поеданию хот-догов

Мадлен «Мэди» Никпон скончалась в больнице через день после того, как потеряла сознание во время благотворительной акции.

Мадлен «Мэди» Никпон играла за команду университета по лякроссу..



Мадлен вместе с другими студентами участвовала в конкурсе по поеданию хот-догов и подавилась, пишет New York Post.

Несчастье случилось в субботу днем ​​в городе Сомервилль, штат Массачусетс. Пострадавшую сначала доставили в больницу в Кембридже, а затем перевезли в Бостон, где она скончалась в воскресенье днем, уточняет USA Today.

Девушка окончила школу в Сафферне в 2019 году. Была президентом класса. Потом поступила в Университет Тафтса, изучала биопсихологию.

Проститься с ней пришла почти половина студентов университета.

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