Первая страна в Европе легализовала домашнее выращивание каннабиса

Жителям Люксембурге будет разрешено выращивать до четырех кустов каннабиса в своих домах или садах.

Марихуану можно будет не только курить, но и выращивать.



Люксембург станет первой страной в Европе, легализовавшей производство этого наркотика для личного потребления, сообщает The Guardian,

Заявление было сделано в пятницу правительством Люксембурга.

«Мы поняли, что должны действовать. У нас есть проблема с наркотиками. А каннабис – это наркотик, который используется чаще всего и составляет значительную часть нелегального рынка», – сказала министр юстиции Сэм Тамсон.

Власти надеются, что тем самым им удастся сократить объемы черного рынка в стране.

Источники в правительстве заявили, что принятие нового закона продиктовано желанием либерализовать потребление марихуаны в домашних условиях.

Согласно закону, люди в возрасте 18 лет и старше смогут свободно выращивать до четырех растений каннабиса для личного потребления. Это можно делать в квартире, на балконе, террасе или в саду. Торговля семенами также будет разрешена без каких-либо ограничений.

Тем самым Люксембург присоединится к Канаде, Уругваю и еще 11 штатам США, разрешившим выращивание марихуаны для личного потребления. Хотя Конвенция ООН по контролю за наркотиками обязывает подписавшие стороны ограничивать производство каннабиса «исключительно в медицинских и научных целях».

Ранее Власти писали, что израильские ученые обнаружены сорта марихуаны, защищающие от COVID-19.

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