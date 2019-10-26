Первая страна в Европе легализовала домашнее выращивание каннабиса
Жителям Люксембурге будет разрешено выращивать до четырех кустов каннабиса в своих домах или садах.
Люксембург станет первой страной в Европе, легализовавшей производство этого наркотика для личного потребления, сообщает The Guardian,
Заявление было сделано в пятницу правительством Люксембурга.
«Мы поняли, что должны действовать. У нас есть проблема с наркотиками. А каннабис – это наркотик, который используется чаще всего и составляет значительную часть нелегального рынка», – сказала министр юстиции Сэм Тамсон.
Власти надеются, что тем самым им удастся сократить объемы черного рынка в стране.
Источники в правительстве заявили, что принятие нового закона продиктовано желанием либерализовать потребление марихуаны в домашних условиях.
Согласно закону, люди в возрасте 18 лет и старше смогут свободно выращивать до четырех растений каннабиса для личного потребления. Это можно делать в квартире, на балконе, террасе или в саду. Торговля семенами также будет разрешена без каких-либо ограничений.
Тем самым Люксембург присоединится к Канаде, Уругваю и еще 11 штатам США, разрешившим выращивание марихуаны для личного потребления. Хотя Конвенция ООН по контролю за наркотиками обязывает подписавшие стороны ограничивать производство каннабиса «исключительно в медицинских и научных целях».
Ранее Власти писали, что израильские ученые обнаружены сорта марихуаны, защищающие от COVID-19.