В Украине вакцинировано 30% взрослого населения – Ляшко

Первую дозу вакцины получили восемь миллионов украинцев.

За время эпидемии в Украину поставили 25 млн доз вакцины



Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.

Украина наращивает темпы вакцинации населения. Так, учитывая население Украины, находящееся на территории страны, то уже вакцинировано 30% взрослого населения.

Однако, по словам министра, для победы над пандемией необходимо как минимум 70% вакцинированного населения.

Ляшко также сообщил, что первую дозу получили восемь миллионов украинцев, двумя дозами вакцинированы семь миллионов.

За время эпидемии в Украину поставили 25 млн доз вакцины, как минимум 16 млн доз будет еще привезено.

Как ранее сообщали Власти, в Украине готовятся к вакцинации от COVID-19 детей и подростков – Минздрав уже разработал часть документов.

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