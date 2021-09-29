В Украине вакцинировано 30% взрослого населения – Ляшко
Первую дозу вакцины получили восемь миллионов украинцев.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире ток-шоу Свобода слова Савика Шустера.
Украина наращивает темпы вакцинации населения. Так, учитывая население Украины, находящееся на территории страны, то уже вакцинировано 30% взрослого населения.
Однако, по словам министра, для победы над пандемией необходимо как минимум 70% вакцинированного населения.
Ляшко также сообщил, что первую дозу получили восемь миллионов украинцев, двумя дозами вакцинированы семь миллионов.
За время эпидемии в Украину поставили 25 млн доз вакцины, как минимум 16 млн доз будет еще привезено.
Как ранее сообщали Власти, в Украине готовятся к вакцинации от COVID-19 детей и подростков – Минздрав уже разработал часть документов.