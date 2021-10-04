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Главная » Мир » Политика
12:40 23 Октября 2021 Просмотров 163   КомментариевКомментарии

Состояние Саакашвили стабилизировалось после переливания крови

Бывшему президенту Михеилу Саакашвили сделали переливание крови в тюрьме.

личный врач Саакашвили все еще настаивает на переведении бывшего президента в больницу под наблюдение врачей

Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее задержанному бывшему президенту Грузии сделали переливание крови на фоне его голодовки. Благодаря процедуре состояние заключенного политика стабилизировалось, однако личный врач Саакашвили все еще настаивает на переведении бывшего президента в больницу под наблюдение врачей.

«Один из параметров анализа крови у Саакашвили был плохим, поэтому местные тюремные врачи и бригада с реанимобиля помогли сделать мне переливание, после чего состояние Саакашвили стабилизировалось», – рассказал личный врач Саакашвили.

Как ранее сообщали Власти, Саакашвили попал в Грузию в прицепе с молочными продуктами.

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Тэги: Грузия, Саакашвили, переливание крови, состояние здоровье
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