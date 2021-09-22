В США проведут расследование касательно решения о выводе войск из Афганистана
Сразу несколько ведомств начали соответствующие расследования.
Об этом сообщает «The Wall Street Journal».
В США будут расследовать обстоятельства решения о выводе американских военных из Афганистана, принятого администрацией президента Джо Байдена, а также подхода к реализации эвакуации войск.
Расследования будут проводить несколько ведомств под началом генеральных инспекторов Пентагона, Госдепартамента, министерства внутренней безопасности, министерства здравоохранения и социальных служб и Агентства США по международному развитию.
Также будет проведена проверка относительно вывода дипломатического персонала США из Афганистана, закрытия посольства страны, а также экстренной эвакуации афганских беженцев.
Как ранее сообщали Власти, США и «Талибан» провели в Катаре переговоры.