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Главная » Мир » Политика
15:30 23 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США проведут расследование касательно решения о выводе войск из Афганистана

Сразу несколько ведомств начали соответствующие расследования.

Расследования будут проводить несколько ведомств

Об этом сообщает «The Wall Street Journal».

В США будут расследовать обстоятельства решения о выводе американских военных из Афганистана, принятого администрацией президента Джо Байдена, а также подхода к реализации эвакуации войск.

Расследования будут проводить несколько ведомств под началом генеральных инспекторов Пентагона, Госдепартамента, министерства внутренней безопасности, министерства здравоохранения и социальных служб и Агентства США по международному развитию.

Также будет проведена проверка относительно вывода дипломатического персонала США из Афганистана, закрытия посольства страны, а также экстренной эвакуации афганских беженцев.

Как ранее сообщали Власти, США и «Талибан» провели в Катаре переговоры.

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Тэги: США, Афганистан, байден, расследование, вывод войск
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