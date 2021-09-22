В США проведут расследование касательно решения о выводе войск из Афганистана

Сразу несколько ведомств начали соответствующие расследования.

Расследования будут проводить несколько ведомств



Об этом сообщает «The Wall Street Journal».

В США будут расследовать обстоятельства решения о выводе американских военных из Афганистана, принятого администрацией президента Джо Байдена, а также подхода к реализации эвакуации войск.

Расследования будут проводить несколько ведомств под началом генеральных инспекторов Пентагона, Госдепартамента, министерства внутренней безопасности, министерства здравоохранения и социальных служб и Агентства США по международному развитию.

Также будет проведена проверка относительно вывода дипломатического персонала США из Афганистана, закрытия посольства страны, а также экстренной эвакуации афганских беженцев.

Как ранее сообщали Власти, США и «Талибан» провели в Катаре переговоры.

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