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22:11 23 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Испанские ученые создали имплант для слепых

Испанские ученые университета Мигеля Эрнандеса создали для женщины, которая не видела 16 лет, имплант.

Женщина была слепой в течение 16 лет.

57-летняя женщина уже научилась различать объекты, пишет New Atlas.

Экспериментальная система включает «искусственную сетчатку», установленную на обычных очках, которые носит пользователь. Это устройство обнаруживает свет и преобразует его в электрические сигналы, которые передаются на трехмерную матрицу из 96 микроэлектродов, имплантированных в мозг.

Ширина импланта всего 4 мм, длина каждого крошечного электрода – 1,5 мм. Они стимулируют в мозге активность нейронов зрительной коры. Эта стимуляция позволяет человеку воспринимать световые узоры, передаваемые искусственной сетчаткой.

Ранее Власти писали, что американские ученые изобрели имплант для лечения депрессии.

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Тэги: Испания, слепые, имплант
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