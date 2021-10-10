Определился первый в истории чемпион WBC в бриджервейте

Год назад Всемирный боксерский совет (WBC) объявил о создании новой весовой категории – бриджервейт.

Кубинский боксер стал первым в истории обладателем титула в новой весовой категории.



В ночь с 22 на 23 октября в Монреале (Канада) состоялся поединок за вакантный титул чемпиона мира в бриджервейте (до 101,4 кг) по версии WBC.

На ринге встретились колумбиец Оскар Ривас и канадец Райан Розицки. Поединок продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно признали победителем Риваса – 116:111, 115:112, 115:112.

Отметим, что изначально Ривас должен был встретиться с Брайантом Дженнингсом, но он отказался прививаться от COVID-19 и его сняли с поединка.

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