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Главная » Украина » Политика
16:04 23 Октября 2021 Просмотров 41   КомментариевКомментарии

Украина получила от США военную помощь

В Украину прибыла третья партия военной помощи от правительства США – включая боеприпасы, высокоточное вооружение, медицинское имущество.

В Украину прибыла третья партия американской военной помощи.

Третья заключительная партия оценивается в 60 млн долларов, сообщает Минобороны Украины в Twitter.

«Мы хотим видеть Украину на пути в НАТО, мирной и свободной страной», – заявила в аэропорту Киева военный атташе посольства США в Украине полковник Бриттани Стюарт.

Договоренности о поставках американской военной помощи были достигнуты во время визита президента Украины Владимира Зеленского в США в начале сентября.

Первую и вторую партию помощи в Киеве получили 10 и 18 октября.

Ранее Власти писали, что кроме военной помощи США подготовили резервные средства на случай дальнейшего вторжения России в Украину.

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Тэги: США, военная помощь
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