В Украине собрали рекордный урожай гречки

Украинские аграрии уже намолотили 107 тысяч тонн гречневой крупы при общем прогнозе в 100 тысяч тонн.

В Украине действует программа государственной поддержки производства гречихи.



Причем, это показатель на уровне 94%, поскольку сбор завершили лишь 15 областей, сообщается на официальном сайте Министерства аграрной политики.

«Поэтому наши обновленные прогнозы составляют более 110 тысяч тонн», – министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.

Министр добавил, что в рамках программы государственной поддержки производства гречихи аграрии получают до 5 тысяч гривен субсидии на гектар обрабатываемых угодий, где выращивалась гречка.

Ранее Власти писали, что Украина собрала рекордный урожай ранних зерновых.

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