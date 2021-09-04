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08:46 24 Октября 2021 4 Комментарии
В Украине собрали рекордный урожай гречки
Украинские аграрии уже намолотили 107 тысяч тонн гречневой крупы при общем прогнозе в 100 тысяч тонн.
В Украине действует программа государственной поддержки производства гречихи.
Причем, это показатель на уровне 94%, поскольку сбор завершили лишь 15 областей, сообщается на официальном сайте Министерства аграрной политики.
«Поэтому наши обновленные прогнозы составляют более 110 тысяч тонн», – министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко.
Министр добавил, что в рамках программы государственной поддержки производства гречихи аграрии получают до 5 тысяч гривен субсидии на гектар обрабатываемых угодий, где выращивалась гречка.
Ранее Власти писали, что Украина собрала рекордный урожай ранних зерновых.
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Тэги: гречка, урожай
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