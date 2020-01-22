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11:30 24 Октября 2021 Просмотров 94   КомментариевКомментарии

В Херсонской области внедорожник влетел в дерево, погибли дети

В результате ДТП погибло четыре человек, среди них двое детей.

ДТП произошло около 01:00, на дороге между селами Давыдов Брод и Малая Александровка Бериславского района

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В Херсонское области в ночь на воскресенье произошло смертельное ДТП – внедорожник на высокой скорости врезался в дерево. В результате аварии погибло четыре человека, среди них двое детей 2006 года рождения, еще два ребенка 2004 года рождения госпитализированы.

ДТП произошло около 01:00, на дороге между селами Давыдов Брод и Малая Александровка Бериславского района.

Как ранее сообщали Власти, на трассе Одесса-Киев столкнулись пять машин: три человека погибли.

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Тэги: дтп, авария, Херсонская область, дети, жертвы
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