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11:30 24 Октября 2021 94 Комментарии
В Херсонской области внедорожник влетел в дерево, погибли дети
В результате ДТП погибло четыре человек, среди них двое детей.
ДТП произошло около 01:00, на дороге между селами Давыдов Брод и Малая Александровка Бериславского района
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
В Херсонское области в ночь на воскресенье произошло смертельное ДТП – внедорожник на высокой скорости врезался в дерево. В результате аварии погибло четыре человека, среди них двое детей 2006 года рождения, еще два ребенка 2004 года рождения госпитализированы.
ДТП произошло около 01:00, на дороге между селами Давыдов Брод и Малая Александровка Бериславского района.
Как ранее сообщали Власти, на трассе Одесса-Киев столкнулись пять машин: три человека погибли.
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Тэги: дтп, авария, Херсонская область, дети, жертвы
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