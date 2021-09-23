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18:36 24 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Под Москвой разбился частный самолет, все погибли. Фото

В России в Рузском районе на западе от Москвы потерпел крушение легкомоторный самолет «Аэропракт A-22″, в котором находились пилот и его пассажирка.

Под Москвой разбился самолет

Об этом сообщил Telegram-канал РЕН ТВ.  Борт вылетел с аэродрома «Ватутино» и сразу упал, после чего произошел пожар.

По информации МЧС, высокоплан упал на территории аэроклуба «Аэроклассика». На борту находилось два человека.

В результате падения самолета на земле никаких разрушений нет. В ликвидации задействовано последствий катастрофы были задействованы 34 человека и 12 единиц техники.

На борту находился пилот и одна пассажирка

На борту находился пилот и одна пассажирка

По информации Telegram-канала Mash, в авиакатастрофе погиб владелец самолета Юрий Самохвалов и его спутница, личность которой пока не установлена.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности по факту крушения легкомоторного самолета.

Самолет упал вскоре после взлета

Самолет упал вскоре после взлета

Ранее Власти писали, что В США двухмоторный самолет Cessna 340A упал на жилые дома в северном пригороде американского Сан-Диего.

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Тэги: Россия, авиакатастрофа, самолет
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