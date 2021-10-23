Только четыре “желтые”: Минздрав обновил карту карантинных зон

Министерство здравоохранения обновило карту зон адаптивного карантина в Украине. В «желтой» зоне остаются всего четыре региона.

В Украине осталось только четыре "желтые" зоны



Об этом 24 октября сообщили на сайте Минздрава.

Показатели четырех областей — Винницкой, Закарпатской, Кировоградской и Полтавской — до сих пор отвечают критериям «желтой» зоны карантина.

Еще 15 регионов соответствуют «оранжевой» зоне и шесть — «красной».

Согласно данным Министерства здравоохранения, эпидемиологическая ситуация в областях выглядит следующим образом.

«Желтая» зона:

Винницкая

Закарпатская

Кировоградская

Полтавская

«Оранжевая» зона:

Киев

Волынская область

Житомирская

Ивано-Франковская

Киевская

Луганская

Львовская

Николаевская

Сумская

Ровенская

Тернопольская

Харьковская

Хмельницкая

Черкасская

Черновицкая

Черниговская

«Красная» зона

Днепропетровская

Донецкая

Запорожская

Одесская

Сумская

Херсонская

Ранее Власти писали, что Ровенская и Николаевская области переходят в «красную» зону карантина. Ограничения «красной» зоны вступят в силу с 26 октября.

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