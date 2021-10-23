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07:47 25 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Только четыре “желтые”: Минздрав обновил карту карантинных зон

Министерство здравоохранения обновило карту зон адаптивного карантина в Украине. В «желтой» зоне остаются всего четыре региона.

В Украине осталось только четыре "желтые" зоны

Об этом 24 октября сообщили на сайте Минздрава.

Показатели четырех областей — Винницкой, Закарпатской, Кировоградской и Полтавской — до сих пор отвечают критериям «желтой» зоны карантина.

Еще 15 регионов соответствуют «оранжевой» зоне и шесть — «красной».

Согласно данным Министерства здравоохранения, эпидемиологическая ситуация в областях выглядит следующим образом.

«Желтая» зона:

  • Винницкая

  • Закарпатская

  • Кировоградская

  • Полтавская

«Оранжевая» зона:

  • Киев

  • Волынская область

  • Житомирская

  • Ивано-Франковская

  • Киевская

  • Луганская

  • Львовская

  • Николаевская

  • Сумская

  • Ровенская

  • Тернопольская

  • Харьковская

  • Хмельницкая

  • Черкасская

  • Черновицкая

  • Черниговская

«Красная» зона

  • Днепропетровская

  • Донецкая

  • Запорожская

  • Одесская

  • Сумская

  • Херсонская

Ранее Власти писали, что Ровенская и Николаевская области переходят в «красную» зону карантина. Ограничения «красной» зоны вступят в силу с 26 октября.

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Тэги: Минздрав, карнатин
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