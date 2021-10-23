Только четыре “желтые”: Минздрав обновил карту карантинных зон
Министерство здравоохранения обновило карту зон адаптивного карантина в Украине. В «желтой» зоне остаются всего четыре региона.
Об этом 24 октября сообщили на сайте Минздрава.
Показатели четырех областей — Винницкой, Закарпатской, Кировоградской и Полтавской — до сих пор отвечают критериям «желтой» зоны карантина.
Еще 15 регионов соответствуют «оранжевой» зоне и шесть — «красной».
Согласно данным Министерства здравоохранения, эпидемиологическая ситуация в областях выглядит следующим образом.
«Желтая» зона:
-
Винницкая
-
Закарпатская
-
Кировоградская
-
Полтавская
«Оранжевая» зона:
-
Киев
-
Волынская область
-
Житомирская
-
Ивано-Франковская
-
Киевская
-
Луганская
-
Львовская
-
Николаевская
-
Сумская
-
Ровенская
-
Тернопольская
-
Харьковская
-
Хмельницкая
-
Черкасская
-
Черновицкая
-
Черниговская
«Красная» зона
-
Днепропетровская
-
Донецкая
-
Запорожская
-
Одесская
-
Сумская
-
Херсонская
Ранее Власти писали, что Ровенская и Николаевская области переходят в «красную» зону карантина. Ограничения «красной» зоны вступят в силу с 26 октября.