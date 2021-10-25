В Херсонской области развернут мобильный госпиталь для больных COVID-19
В Херсонской области развернут мобильный госпиталь для оказания медицинской помощи больным COVID-19.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины. Все необходимое для установки госпиталя доставит в одну из больниц Каховки колонна техники спасателей.
Госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых — палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он автономен, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и вышками освещения.
Установка госпиталя позволит усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных COVID-19. Его развернут на специально подготовленной территории Каховской центральной городской больницы им. семьи Панкеевых.
Ранее Власти писали, что Херсонская область стала первой “красной” карантинной зоной в Украине.