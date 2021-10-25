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Главная » Украина » Общество
10:10 25 Октября 2021 Просмотров 51   КомментариевКомментарии

В Херсонской области развернут мобильный госпиталь для больных COVID-19

В Херсонской области развернут мобильный госпиталь для оказания медицинской помощи больным COVID-19.

В Каховке установят мобильный госпиталь для больных COVID-19

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины. Все необходимое для установки госпиталя доставит в одну из больниц Каховки колонна техники спасателей.

Госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых — палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он автономен, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и вышками освещения.

Установка госпиталя позволит усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных COVID-19. Его развернут на специально подготовленной территории Каховской центральной городской больницы им. семьи Панкеевых.

Оборудование для госпиталя доставят специальной колонной

Оборудование для госпиталя доставит специальная колонна

Ранее Власти писали, что Херсонская область стала первой “красной” карантинной зоной в Украине.

Источник:
Тэги: херсон, covid-19
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