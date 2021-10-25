В Херсонской области развернут мобильный госпиталь для больных COVID-19

В Херсонской области развернут мобильный госпиталь для оказания медицинской помощи больным COVID-19.

В Каховке установят мобильный госпиталь для больных COVID-19



Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины. Все необходимое для установки госпиталя доставит в одну из больниц Каховки колонна техники спасателей.

Госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых — палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он автономен, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и вышками освещения.

Установка госпиталя позволит усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных COVID-19. Его развернут на специально подготовленной территории Каховской центральной городской больницы им. семьи Панкеевых.

Ранее Власти писали, что Херсонская область стала первой “красной” карантинной зоной в Украине.

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