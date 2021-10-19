Гречка по 12 грн за кило, а говядина – за 50: Тищенко рассказал о ценах на продукты в Киеве. Видео

Депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко заявил, что не заметил роста цен на основные продукты в Украине, хотя покупает их на самом дорогом рынке страны.

Тищенко поразил ценами на продукты в Киеве



Видео откровений нардепа в Facebook опубликовал ведущий на телеканале «Украина» Олег Панюта. Тищенко сказал, что покупает продукты в Киеве на Бессарабском рынке.

По его словам килограмм гречки ему обходится в 12 гривен, а говядину он покупает за 50 -70 грн, при этом ее “можно было купить и за 20 грн”

«Я на Бессарабку хожу, мне там нравится сало кушать. Все зависит от того куска, который остается. Но первый или второй кусок сала стоит где-то от 50 до 100 гривен за килограмм», – утверждает нардеп.

Он подчеркнул, что подорожания продуктов не заметил, и тут же объяснил, с чем оно может быть связано.

“Все цены зависят от энергоносителей. Если кризис в мире есть, значит поднимается и себестоимость продукта, ведь он как-то попадает к нам на стол», – сказал замглавы фракции «Слуга народа».

По данным Госстата, средняя цена на говядину в Украине в сентябре составляла 172 гривны за килограмм, хотя еще в начале года в за нее просили около 145 гривен.

Килограмм гречки в сентябре в среднем стоил 42,54 грн, крупа подорожала с января примерно на 5 грн.

Ранее Власти писали, что в Украине продукты за год подорожали на четверть. Больше производители подняли цены на сахар – на 65%. А промышленная продукция в среднем подорожала на 45%.

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