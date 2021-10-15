Во Львове похитили 9-месячную девочку: полиция нашла ребенка в соседней области

Ребенка разыскали в Хмельницкой области, она оказалась невредима.

Девочка была похищена сожителем матери девочки



Об этом сообщает МВД Украины в Facebook.

Правоохранители разыскали и вернули матери похищенную во Львове девятимесячную девочку. По предварительным данным следствия девочка была похищена сожителем матери девочки.

Ее разыскали в Хмельницкой области с помощью взаимного сотрудничества правоохранителей из трех соседних областей. Девочка невредима, ее обследуют медики. Злоумышленник задержан.

Как ранее сообщали Власти, на Полтавщине умерла девочка, на которую в детском саду упало дерево.

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