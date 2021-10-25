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16:09 25 Октября 2021 Просмотров 203   КомментариевКомментарии

Нелегалы из Беларуси штурмом взяли польскую границу: ранены два военных. Видео

Мигранты дважды попытались нелегально прорваться из Белоруссии в Польшу и взяли штурмом государственную границу двух стран.

В результате штурма двое польских солдат были госпитализированы

Об этом сообщает Пограничная служба Польши в Twitter.

Попытка прорыва границы нелегалами состоялась вечером в воскресенье, 24 октября. Нелегалы забрасывали силовиков камнями и ветками, а также пытались сломать колючие ограждения подручными предметами.

В результате этих действий двое польских солдат были госпитализированы. Число раненых мигрантов не уточняется.

Пограничники сообщили, что атаки с трудом, но удалось отбить. Всего в тот день было зафиксировано 508 попыток незаконного пересечения белорусско-польской границы.

В результате штурма границы были задержаны 19 человек, по большей части сирийцы. За помощь нелегалам были задержаны четыре иностранца.

Как ранее сообщали Власти, Польша просит Беларусь принять гуманитарную помощь для нелегальных мигрантов.

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Тэги: Польша, беларусь, граница, прорыв, штурм, задержание, пострадавшие, нелегальные мигранты
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