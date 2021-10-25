Нелегалы из Беларуси штурмом взяли польскую границу: ранены два военных. Видео

Мигранты дважды попытались нелегально прорваться из Белоруссии в Польшу и взяли штурмом государственную границу двух стран.

В результате штурма двое польских солдат были госпитализированы



Об этом сообщает Пограничная служба Польши в Twitter.

Попытка прорыва границы нелегалами состоялась вечером в воскресенье, 24 октября. Нелегалы забрасывали силовиков камнями и ветками, а также пытались сломать колючие ограждения подручными предметами.

В результате этих действий двое польских солдат были госпитализированы. Число раненых мигрантов не уточняется.

Пограничники сообщили, что атаки с трудом, но удалось отбить. Всего в тот день было зафиксировано 508 попыток незаконного пересечения белорусско-польской границы.

В результате штурма границы были задержаны 19 человек, по большей части сирийцы. За помощь нелегалам были задержаны четыре иностранца.

W weekend dwa siłowe forsowania granicy. Agresywne grupy (ok.60 i 70 osób) rzucały w #funkcjonariuszeSG i #żołnierzeWP kamieniami i gałęziami.Dwóch żołnierzy trafiło do szpitala.

Obie próby siłowego wdarcia się do Polski zostały udaremnione. https://t.co/Za0Cbg3Cew#zgranicy pic.twitter.com/dPvl5UukLy — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) October 25, 2021

Как ранее сообщали Власти, Польша просит Беларусь принять гуманитарную помощь для нелегальных мигрантов.

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