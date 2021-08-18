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16:31 25 Октября 2021 Просмотров 107   КомментариевКомментарии

Невакцинированных учителей и госслужащих начнут отстранять от работы: названа точная дата

Правительство утвердило порядок отстранения работников определенных сфер, которые отказываются вакцинироваться от COVID-19.

Сотрудники, которые имеют противопоказания к проведению вакцинации и обладают документом, который подтверждает это, отстранять не будут.

Кабинет министров официально утвердил в новом постановлении порядок и дату начала отстранения сотрудников предприятий, учреждений и организаций, которые отказываются вакцинироваться от COVID-19. Увольнять таких работников начнут с 8 ноября 2021 года.

Согласно документу, руководители определенных государственных органов, предприятий, учреждений и организаций должны отстранить от работы всех сотрудников, которые добровольно отказались от вакцинации COVID-19.

В документе уточняется, что тех сотрудников, которые имеют противопоказания к проведению вакцинации и обладают документом, который подтверждает это, отстранять не будут.

Оплата труда отстранённых сотрудников и государственных служащих осуществляется с учетом части первой статьи 94 Кодекса законов о труде Украины, части первой статьи 1 Закона Украины «Об оплате труда» и части третьей статьи 5 Закона Украины «О государственной службе».

Как ранее сообщали Власти, Зеленский отреагировал на петицию о тюремном сроке за «принудительную вакцинацию».

Источник:
Тэги: Кабмин, увольнение, вакцинация, постанова
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