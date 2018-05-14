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Главная » Мир » Общество
21:40 25 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Турции российских туристов арестовали за поджог леса

В турецкой Анталье задержали семерых российских туристов, которых подозревают в поджоге леса.

Туристов из России подозревают в поджоге леса

Об этом сообщило РИА Новости. Россиян задержали во время похода по маршруту «Ликийская тропа» в окрестностях Антальи.

Туристы развели костер в районе, в котором позже начался пожар. Дата суда, который определит меру наказания, пока неизвестна, но заседание пройдет не позднее чем через месяц со времени задержания. Пока россияне находятся в тюрьме.

«Сейчас главное – работа адвокатов. Они могут в установленном порядке оспорить заключение под стражу», – прокомментировали ситуацию в генконсульстве РФ.

Ранее Власти писали, что российские туристы украли из отеля в Турции несколько килограммов фруктов, полотенца, тапочки, туалетную бумагу и даже тарелки.

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Тэги: Турция, туризм
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