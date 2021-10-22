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Главная » Украина » Общество
00:18 26 Октября 2021 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Какие сюрпризы преподнесет последний месяц осени: прогноз погоды на ноябрь-2021

В ноябре 2021 года вряд ли стоит ждать особых сюрпризов от погоды, она преимущественно будет близка к климатической норме.

Погода в ноябре будет близка к климатической норме

Об этом рассказали на сайте Украинского гидрометцентра.

Ноябрь – переходный месяц от осени к зиме – пора передзимья, которое начинается после устойчивого перехода средней суточной температуры через отметку + 5 ° в сторону понижения.

Этот переход будет наблюдаться в основном в первой декаде ноября, на Закарпатье и юге страны во второй декаде.

Среднее месячное количество осадков составит 35-63 мм, в Карпатах, горах Крыма и на Закарпатье местами 70-108 мм (на высокогорье до 135 мм), в Луганской, Днепропетровской областях, в Прикарпатье и юге страны местами 29-34 мм.

Средняя месячная температура составит 0-4 °, на Закарпатье и юге страны местами 5-9 ° тепла.

Ранее Власти писали, что в Украину идет холодная погода. Мощный циклон, который находится над территорией Финляндии затягивает холодный воздух и выбрасывает его на территорию Европы.

Источник:
Тэги: погода, прогноз погоды
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