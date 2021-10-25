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02:39 26 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Коронавирус может убивать клетки мозга, – исследование

Новое исследование показало, что COVID-19 может вызывать повреждение кровеносных сосудов в головном мозге, нарушая когнитивные функции.

Исследование проводилось путем сканирования мозга людей, умерших от COVID-19.

О этом пишет Science Alert.

Более ранние исследования показали, что до 84 процентов пациентов с COVID-19 страдают неврологическими симптомами, аносмией (потерей вкуса или обоняния), эпилептическими припадками, инсультами, потерей сознания, спутанностью сознания.

И теперь этому найдено объяснение!

Исследование, проведенное учеными из Германии, Франции и Испании, показывает, что COVID-19 может убивать клетки мозга, известные как эндотелиальные клетки.

Однако есть надежда, что этот процесс может быть обратимым, говорят авторы исследования.

Ранее Власти писали, что в США возросло число случаев мультисистемного воспалительного синдрома у детей, перенесших COVID-19.

Источник:
Тэги: мозг, коронавирус, covid-19
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