Moderna заявила о безопасности своей вакцины для детей

Американская компания Moderna Inc заявила в понедельник, 25 октября, что ее вакцина против COVID-19 вызывает сильный иммунный ответ у детей в возрасте от 6 до 11 лет.

Moderna Inc. объявила о позитивных результатах второй фазы испытаний.



Moderna сообщила, что ее двухдозовая вакцина вырабатывала у детей антитела, нейтрализующие вирус, а безопасность была сопоставима с той, что ранее наблюдалось в клинических испытаниях подростков и взрослых, сообщает Reuters.

Компания в ближайшее время направит результаты исследования американскому, европейскому и другим регуляторам.

Ранее Власти писали, что в США оценили эффективность для детей вакцины Pfizer.

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