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08:13 26 Октября 2021 92 Комментарии
Moderna заявила о безопасности своей вакцины для детей
Американская компания Moderna Inc заявила в понедельник, 25 октября, что ее вакцина против COVID-19 вызывает сильный иммунный ответ у детей в возрасте от 6 до 11 лет.
Moderna Inc. объявила о позитивных результатах второй фазы испытаний.
Moderna сообщила, что ее двухдозовая вакцина вырабатывала у детей антитела, нейтрализующие вирус, а безопасность была сопоставима с той, что ранее наблюдалось в клинических испытаниях подростков и взрослых, сообщает Reuters.
Компания в ближайшее время направит результаты исследования американскому, европейскому и другим регуляторам.
Ранее Власти писали, что в США оценили эффективность для детей вакцины Pfizer.
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Тэги: дети, вакцина, Moderna
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