НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
08:13 26 Октября 2021 Просмотров 92   КомментариевКомментарии

Moderna заявила о безопасности своей вакцины для детей

Американская компания Moderna Inc заявила в понедельник, 25 октября, что ее вакцина против COVID-19 вызывает сильный иммунный ответ у детей в возрасте от 6 до 11 лет.

Moderna Inc. объявила о позитивных результатах второй фазы испытаний.

Moderna сообщила, что ее двухдозовая вакцина вырабатывала у детей антитела, нейтрализующие вирус, а безопасность была сопоставима с той, что ранее наблюдалось в клинических испытаниях подростков и взрослых, сообщает Reuters.

Компания в ближайшее время направит результаты исследования американскому, европейскому и другим регуляторам.

Ранее Власти писали, что в США оценили эффективность для детей вакцины Pfizer.

Источник:
Тэги: дети, вакцина, Moderna
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
22.10.2021 18:56
В США выяснили, насколько эффективна вакцина Pfizer для детей 5-11 лет
ТОР
19.05.2021 07:00
Степанов объяснил, почему Украина не получила вакцины от Moderna
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Украине разрешили вакцинировать детей от COVID-19: кому можно и каким препаратом

08:02 Украина

Американец получил обратно послание, которое отправил в бутылке 44 года назад

01:43 Мир

В Египте до конца года откроют новую столицу: жителям предложили придумать название

23:48 Мир

Гречка по 12 грн за кило, а говядина – за 50: Тищенко рассказал о ценах на продукты в Киеве. Видео

12:31 Украина

Зеленский отреагировал на петицию о тюремном сроке за «принудительную вакцинацию»

08:03 Украина

Только четыре “желтые”: Минздрав обновил карту карантинных зон

07:47 Украина

На Херсонщине 15-летний подросток врезался в дерево на родительском внедорожнике: четверо погибших. Фото

04:14 Украина

COVID-19 вызывает умственные расстройства у переболевших спустя месяцы после болезни, – ученые

02:00 Мир

В Индии подросток продал жену через месяц после свадьбы, чтобы купить себе смартфон

20:00 Мир

Под Москвой разбился частный самолет, все погибли. Фото

18:36 Мир

Россия попала в список «бездомных национальностей»

14:30 Мир

Новости | NetGameSlots.com