НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
09:13 26 Октября 2021 Просмотров 119   КомментариевКомментарии

В Китае новая вспышка коронавируса: провинции закрывают на карантин

В северном Китае вновь вводят карантин и другие чрезвычайные меры для сдерживания распространения коронавируса.

Медицинские работники на полигоне в Хох-Хото, автономный район Внутренняя Монголия.

В стране за последнюю неделю было зарегистрировано более сотни случаев заболевания в 11 провинциях, сообщает CNN.

«С 17 октября в Китае было несколько разрозненных локальных вспышек, и они быстро расширяются», – сказал на пресс-конференции в воскресенье Ми Фэн, представитель Национальной комиссии здравоохранения.

В частности, первая вспышка была обнаружена 16 октября среди пожилых туристов из Шанхая, которые путешествовали по северным регионам. Причем, люди были полностью вакцинированы.

Быстрое распространение заболевания в стране происходит несмотря на то, что более миллиарда китайцев, то есть около 75% населения, сделали прививки.

В воскресенье китайская столица ужесточила ограничения на въезд в город.

Вспышка коронавируса в Пекине – последнее, чего хотят видеть китайские лидеры, поскольку город готовится к зимним Олимпийским играм 2022 года, которые должны пройти в феврале, отмечает агентство.

Ранее Власти писали, что китайские ученые считают, что коронавирус попал в их страну из США и ЕС.

Источник:
Тэги: Китай, карантин, коронавирус
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
19.05.2020 09:18
Вернувшиеся из России китайцы вызвали в КНР новую вспышку коронавируса
ТОР
25.03.2020 18:25
Китайцы побеждают коронавирус – в Ухане отменяют карантин
ТОР
08.03.2020 11:06
В Китае обрушился отель, куда помещали на карантин людей с коронавирусом
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
В Украине разрешили вакцинировать детей от COVID-19: кому можно и каким препаратом

08:02 Украина

Американец получил обратно послание, которое отправил в бутылке 44 года назад

01:43 Мир

В Египте до конца года откроют новую столицу: жителям предложили придумать название

23:48 Мир

Гречка по 12 грн за кило, а говядина – за 50: Тищенко рассказал о ценах на продукты в Киеве. Видео

12:31 Украина

Зеленский отреагировал на петицию о тюремном сроке за «принудительную вакцинацию»

08:03 Украина

Только четыре “желтые”: Минздрав обновил карту карантинных зон

07:47 Украина

На Херсонщине 15-летний подросток врезался в дерево на родительском внедорожнике: четверо погибших. Фото

04:14 Украина

COVID-19 вызывает умственные расстройства у переболевших спустя месяцы после болезни, – ученые

02:00 Мир

В Индии подросток продал жену через месяц после свадьбы, чтобы купить себе смартфон

20:00 Мир

Под Москвой разбился частный самолет, все погибли. Фото

18:36 Мир

Россия попала в список «бездомных национальностей»

14:30 Мир

Новости | NetGameSlots.com