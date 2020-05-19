В Китае новая вспышка коронавируса: провинции закрывают на карантин

В северном Китае вновь вводят карантин и другие чрезвычайные меры для сдерживания распространения коронавируса.

Медицинские работники на полигоне в Хох-Хото, автономный район Внутренняя Монголия.



В стране за последнюю неделю было зарегистрировано более сотни случаев заболевания в 11 провинциях, сообщает CNN.

«С 17 октября в Китае было несколько разрозненных локальных вспышек, и они быстро расширяются», – сказал на пресс-конференции в воскресенье Ми Фэн, представитель Национальной комиссии здравоохранения.

В частности, первая вспышка была обнаружена 16 октября среди пожилых туристов из Шанхая, которые путешествовали по северным регионам. Причем, люди были полностью вакцинированы.

Быстрое распространение заболевания в стране происходит несмотря на то, что более миллиарда китайцев, то есть около 75% населения, сделали прививки.

В воскресенье китайская столица ужесточила ограничения на въезд в город.

Вспышка коронавируса в Пекине – последнее, чего хотят видеть китайские лидеры, поскольку город готовится к зимним Олимпийским играм 2022 года, которые должны пройти в феврале, отмечает агентство.

Ранее Власти писали, что китайские ученые считают, что коронавирус попал в их страну из США и ЕС.

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