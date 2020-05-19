В Китае новая вспышка коронавируса: провинции закрывают на карантин
В северном Китае вновь вводят карантин и другие чрезвычайные меры для сдерживания распространения коронавируса.
В стране за последнюю неделю было зарегистрировано более сотни случаев заболевания в 11 провинциях, сообщает CNN.
«С 17 октября в Китае было несколько разрозненных локальных вспышек, и они быстро расширяются», – сказал на пресс-конференции в воскресенье Ми Фэн, представитель Национальной комиссии здравоохранения.
В частности, первая вспышка была обнаружена 16 октября среди пожилых туристов из Шанхая, которые путешествовали по северным регионам. Причем, люди были полностью вакцинированы.
Быстрое распространение заболевания в стране происходит несмотря на то, что более миллиарда китайцев, то есть около 75% населения, сделали прививки.
В воскресенье китайская столица ужесточила ограничения на въезд в город.
Вспышка коронавируса в Пекине – последнее, чего хотят видеть китайские лидеры, поскольку город готовится к зимним Олимпийским играм 2022 года, которые должны пройти в феврале, отмечает агентство.
Ранее Власти писали, что китайские ученые считают, что коронавирус попал в их страну из США и ЕС.