В Украине рекорд смертности от COVID-19: в каких областях хуже всего

За минувшие сутки, 25 октября, в Украине от коронавируса умерли 734 человека – это рекордное число смертей с начала пандемии.

За сутки в украине умерло от коронавируса 734 человека



Печальную статистику привела пресс-служба Минздрава. За эти сутки выявили 19 120 заболевших коронавирусом (днем ранее – 14 634).

Больше всего новых инфицированных коронавирусом зарегистрировали в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255) и Херсонской (1222) областях. В Киеве – 1135 новых больных COVID-19.

По информации аналитика Евгения Истребина в Facebook, рост смертности от COVID-19 за неделю составил +36%.

Наибольшее число летальных случаев было зафиксировано:

в Херсонской области – 88,

Запорожской области – 55,

Днепропетровской области – 49.

Всего от COVID-19 умерло уже почти 65 тысяч украинцев.

«Не знаю, есть ли связь между вчерашним заявлением Херсонской ОГА про критически низкий уровень запаса кислорода в больницах с числом смертей за сутки. Но если эта связь есть, это просто катастрофа с огромным количеством человеческих смертей», – написал Истребин.

Ранее Власти писали, что Украина начала закупать кислород для “ковидных” больниц и отделений в Польше.

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