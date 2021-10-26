В Украине рекорд смертности от COVID-19: в каких областях хуже всего
За минувшие сутки, 25 октября, в Украине от коронавируса умерли 734 человека – это рекордное число смертей с начала пандемии.
Печальную статистику привела пресс-служба Минздрава. За эти сутки выявили 19 120 заболевших коронавирусом (днем ранее – 14 634).
Больше всего новых инфицированных коронавирусом зарегистрировали в Днепропетровской (1760), Одесской (1605), Запорожской (1335), Харьковской (1255) и Херсонской (1222) областях. В Киеве – 1135 новых больных COVID-19.
По информации аналитика Евгения Истребина в Facebook, рост смертности от COVID-19 за неделю составил +36%.
Наибольшее число летальных случаев было зафиксировано:
-
в Херсонской области – 88,
-
Запорожской области – 55,
-
Днепропетровской области – 49.
Всего от COVID-19 умерло уже почти 65 тысяч украинцев.
«Не знаю, есть ли связь между вчерашним заявлением Херсонской ОГА про критически низкий уровень запаса кислорода в больницах с числом смертей за сутки. Но если эта связь есть, это просто катастрофа с огромным количеством человеческих смертей», – написал Истребин.
Ранее Власти писали, что Украина начала закупать кислород для “ковидных” больниц и отделений в Польше.