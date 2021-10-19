Ляшко озвучил количество умерших после вакцинации от COVID-19 в Украине

В Украине умерло 119 человек, которые были вакцинированы против коронавируса.

Ляшко рассказал об умерших после прививок



Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

“Это количество людей, у которых в течение месяца после укола зафиксированы серьезные неблагоприятные события после иммунизации, в частности, летальные случаи», – пояснил министр.

Он не смог ответить на вопрос о доказанной связи между вакцинацией и смертью человека.

Чиновник подчеркнул, что 119 смертей – это “цифра ни о чем”, поскольку, например, от инсульта каждые 6 минут умирает человек.

По словам Ляшко, инсульт может произойти у пожилого человека, который пришел по прививку, и в очереди за прививкой, и через 5 минут после нее.

Ранее Власти писали, что более 7 миллионов жителей Украины получили обе дозы вакцины против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь COVID-19.

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