Ляшко озвучил количество умерших после вакцинации от COVID-19 в Украине
В Украине умерло 119 человек, которые были вакцинированы против коронавируса.
Об этом в интервью «Украинской правде» рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
“Это количество людей, у которых в течение месяца после укола зафиксированы серьезные неблагоприятные события после иммунизации, в частности, летальные случаи», – пояснил министр.
Он не смог ответить на вопрос о доказанной связи между вакцинацией и смертью человека.
Чиновник подчеркнул, что 119 смертей – это “цифра ни о чем”, поскольку, например, от инсульта каждые 6 минут умирает человек.
По словам Ляшко, инсульт может произойти у пожилого человека, который пришел по прививку, и в очереди за прививкой, и через 5 минут после нее.
Ранее Власти писали, что более 7 миллионов жителей Украины получили обе дозы вакцины против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь COVID-19.