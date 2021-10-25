Под Киевом 15-летняя девочка выбросилась из окна многоэтажки
В Броварах Киевской области из окна балкона квартиры, расположенной на девятом этаже выпала 15-летняя девочка.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. От полученных при падении травм ребенок умер на месте.
Трагедия произошла 24 октября ночью около 02:30.
В полиции сообщили, что медики старались спасти жизнь девочки, но не смогли.
От полученных травм она скончалась на месте происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство с отметкой «Самоубийство») Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
В настоящее время устанавливаются все причины трагедии.
Правоохранители в очередной раз призвали родителей больше интересоваться жизнью своих детей и их проблемами.
Как ранее сообщали Власти, утром 20 октября в Николаеве из окна 9-го этажа дома по ул. 6-й Слободской выпала 15-летняя девочка.