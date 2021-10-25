Под Киевом 15-летняя девочка выбросилась из окна многоэтажки

В Броварах Киевской области из окна балкона квартиры, расположенной на девятом этаже выпала 15-летняя девочка.

В Броварах девочка выпала из окна



Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. От полученных при падении травм ребенок умер на месте.

Трагедия произошла 24 октября ночью около 02:30.

В полиции сообщили, что медики старались спасти жизнь девочки, но не смогли.

От полученных травм она скончалась на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство с отметкой «Самоубийство») Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

В настоящее время устанавливаются все причины трагедии.

Правоохранители в очередной раз призвали родителей больше интересоваться жизнью своих детей и их проблемами.

Как ранее сообщали Власти, утром 20 октября в Николаеве из окна 9-го этажа дома по ул. 6-й Слободской выпала 15-летняя девочка.

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