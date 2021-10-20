Еще один опрос показал падение рейтинга «Слуги народа»

С августа желающих проголосовать на выборах за партию «Слуга народа» стало меньше на 3 процентных пункта – с 17 до 14%.

Рейтинг слуг продолжает падение



Результаты соцопроса опубликовала соцслужба «Центр Разумкова». Несмотря на электоральное проседание, слуги пока лидируют в рейтинге политических партий.

Если бы в ближайшее время проходили выборы в Верховную Раду, за них готовы отдать свой голос 14% всех опрошенных или 22% принявших участие в выборах и определившихся, за какую партию будут голосовать.

Также снизился также уровень поддержки партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» – с 14% до 8% среди всех опрошенных.

По мнению социологов, это частично может быть объяснено появлением в предлагавшемся респондентам списке партий партии «Наши», которая ориентируется на тот же сегмент избирателей, что и ОПЗЖ.

Кроме того, по сравнению с январем снизилась электоральная поддержка партии «Голос» (с 2% до 0,3% среди всех опрошенных) и «Оппозиционного блока» (с 0,9% до 0,3%), что также частично может быть объяснено появлением в опроснике соответственно Партии Сергея Притулы и партии «Наши».

В соцслужбе отметили, что уровень электоральной поддержки других политических партий с начала этого года не изменился на статистически значимом уровне.

Ранее Власти приводили данные соцопроса, который провел КМИС и обнародовал 20 октября. Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, то за Владимира Зеленского проголосовали бы 24,7% тех, кто определился со своим выбором, а за Петра Порошенко – 15,6%.

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