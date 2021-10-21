НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
15:42 26 Октября 2021 Просмотров 18   КомментариевКомментарии

Против Кивы открыли уголовное дело за стрельбу из автомата. Видео

По факту стрельбы народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы из автоматического оружия возбуждено уголовное производство.

Против кива открыли уголовное производство

Об этом сообщило УНИАН со ссылкой на информацию генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.

«В отношении народного депутата у нас есть дела, и их, в принципе, в отношении этого народного депутата достаточно много. Я не могу по каждому внесению в ЕРДР выходить и о чем-то говорить и комментировать. Когда в подобных делах идет привлечение, у нас должны быть хотя бы экспертизы. Без них не о чем говорить. Когда у меня есть хотя бы промежуточный результат, то я об этом говорю», – сказала она.

На уточняющий вопрос, возбуждено ли дело именно по этому факту стрельбы из автомата, Венедиктова ответила утвердительно.

Она также пообещала уточнить квалификацию, с которой будет подписано подозрение, тогда, когда до этого дойдет дело.

«А на сегодня это преждевременный вопрос», – уточнила Венедиктова.

Напомним, Кива с автоматом в руках в ночь на 16 октября записал ролик посреди парка. Он заявил, что так празднует гибель украинского политического деятеля Степана Бандеры, которого 15 октября 1959 года в Мюнхене убил советский агент КГБ Богдан Сташинский.

Себя Кива назвал «лидером антифашистского движения», «внуком Героя Советского Союза», который «не мог не оставить незамеченным событие, которое поставило точку».

Ранее Власти писали, что народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жыття» Илью Киву исключили из партии на конференции Полтавской областной организации, но позже руководитель ОПЗЖ Вадим Рабинович опроверг эту информацию.

Источник:
Тэги: Илья Кива, Ирина Венедиктова
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
21.10.2021 13:43
Шабаш пи****сов, – Кива прокомментировал свое «исключение» из ОПЗЖ
ТОР
11.10.2021 12:31
Киву обвинили в госизмене за поздравление Путина, заявления рассмотрят в СБУ, ГБР и генпрокуратуру
ТОР
08.10.2021 04:07
Депутат Верховной Рады поздравил Путина с днем рождения
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Ляшко озвучил количество умерших после вакцинации от COVID-19 в Украине

10:27 Украина

В Украине могут ввести полный локдаун: Минздрав назвал условие

10:08 Украина

В Украине разрешили вакцинировать детей от COVID-19: кому можно и каким препаратом

08:02 Украина

Американец получил обратно послание, которое отправил в бутылке 44 года назад

01:43 Мир

В Египте до конца года откроют новую столицу: жителям предложили придумать название

23:48 Мир

Гречка по 12 грн за кило, а говядина – за 50: Тищенко рассказал о ценах на продукты в Киеве. Видео

12:31 Украина

Зеленский отреагировал на петицию о тюремном сроке за «принудительную вакцинацию»

08:03 Украина

Только четыре “желтые”: Минздрав обновил карту карантинных зон

07:47 Украина

На Херсонщине 15-летний подросток врезался в дерево на родительском внедорожнике: четверо погибших. Фото

04:14 Украина

В Индии подросток продал жену через месяц после свадьбы, чтобы купить себе смартфон

20:00 Мир

Под Москвой разбился частный самолет, все погибли. Фото

18:36 Мир

Новости | NetGameSlots.com