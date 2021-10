Против Кивы открыли уголовное дело за стрельбу из автомата. Видео

По факту стрельбы народного депутата от ОПЗЖ Ильи Кивы из автоматического оружия возбуждено уголовное производство.

Против кива открыли уголовное производство



Об этом сообщило УНИАН со ссылкой на информацию генерального прокурора Украины Ирину Венедиктову.

«В отношении народного депутата у нас есть дела, и их, в принципе, в отношении этого народного депутата достаточно много. Я не могу по каждому внесению в ЕРДР выходить и о чем-то говорить и комментировать. Когда в подобных делах идет привлечение, у нас должны быть хотя бы экспертизы. Без них не о чем говорить. Когда у меня есть хотя бы промежуточный результат, то я об этом говорю», – сказала она.

На уточняющий вопрос, возбуждено ли дело именно по этому факту стрельбы из автомата, Венедиктова ответила утвердительно.

Она также пообещала уточнить квалификацию, с которой будет подписано подозрение, тогда, когда до этого дойдет дело.

«А на сегодня это преждевременный вопрос», – уточнила Венедиктова.

Напомним, Кива с автоматом в руках в ночь на 16 октября записал ролик посреди парка. Он заявил, что так празднует гибель украинского политического деятеля Степана Бандеры, которого 15 октября 1959 года в Мюнхене убил советский агент КГБ Богдан Сташинский.

Себя Кива назвал «лидером антифашистского движения», «внуком Героя Советского Союза», который «не мог не оставить незамеченным событие, которое поставило точку».

Your browser does not support the video tag.

Ранее Власти писали, что народного депутата от «Оппозиционной платформы – За жыття» Илью Киву исключили из партии на конференции Полтавской областной организации, но позже руководитель ОПЗЖ Вадим Рабинович опроверг эту информацию.

Тэги: Илья Кива, Ирина Венедиктова