В Мариуполе не допустили к работе невакцинированных сотрудников трамвайного депо

В Мариуполе не допустили к работе персонал трамвайного депо №3 КП «МТТУ», которые не прошли вакцинацию.

Струдников трамвайного депо без прививок не пустили на работу



Об этом сообщило местное издание MRPL.CITY со ссылкой на начальника предприятия Виталия Донева. Несогласные с таким решением работники вызвали полицию.

Однако патрульные ничего не предприняли, сославшись, что проблема находится вне их компетенции. Они провели разъяснительную беседу и порекомендовали обратиться в соответствующий орган власти.

Ранее в МТТУ предупреждали, что с 25 октября непривитые сотрудники не будут допущены к работе. По словам Виталия Донева, порядка 82% коллектива управления вакцинированы.

Он также уточнил, что вернуться к выполнению обязанностей сотрудники смогут после прохождения вакцинации, а увольнять из-за отсутствия прививки от коронавируса никого не будут.

По информации Сайта города Мариуполя, всего не допущены к работе в депо 14 человек. Ранее на предприятие выезжала мобильная бригада для проведения вакцинации. ее услугами могли воспользоваться все работники.

Ранее Власти писали, что не вакцинированные учителя будут уволены без сохранения заработной платы до окончания карантина.

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