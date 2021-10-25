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17:23 26 Октября 2021 Просмотров 23   КомментариевКомментарии

Лукашенко заявил, что на границу Беларуси подбросили немецкие танки

Александр Лукашенко сделал это заявление, выступая перед представителями трудового коллектива Лидской центральной районной больницы.

Лукашенко привидились танки на границе.

Об этом сообщает БЕЛТА.

По словам главы Беларуси,  «вы тут больше на Западе, чем все остальные, и видите, что происходило и что от нас хотят».

«Вчера уже «Леопарды» подкинули к нашей границе, танки», – заметил Лукашенко.

«Боюсь, чтобы они войнушку не развязали здесь», – добавил он.

Ранее Власти писали, что Лукашенко заявил о перехвате на границе с Литвой беспилотника со взрывчаткой.

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Тэги: граница, танки, Александр Лукашенко
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