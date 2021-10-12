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17:45 26 Октября 2021 Просмотров 65   КомментариевКомментарии

На Калифорнию обрушился мощный шторм: двое погибших, тысячи домов без света

Мощный шторм на тихоокеанском побережье США оставил без электроэнергии десятки тысяч человек в западных штатах.

В Калифорнии выпало рекордное количество осадков.

В понедельник шторм обрушился на Южную Калифорнию, сообщает ABC News.

Сообщается о наводнении в районе залива Сан-Франциско, затоплении площади у Оклендского моста, разливе рек в округах Напа и Сонома.

Из-за оползней закрыт участок государственной трассы 70 в округах Бьютт и Плумас, а также автомобильные дороги 16 и 20 в округах Колуса и Йоло.

По данным службы погоды, в Сакраменто выпало за день 13,7 см осадков, что является рекордом с 1880 года.

Шторм также привел к смерти двух человек вблизи Сиэтла, штат Вашингтон, сообщает Associated Press. Люди погибли в результате падения дерева на автомобиль, в котором они находились.

Ранее Власти писали, что тропический шторм вызвал оползни и наводнения на Филиппинах, в результате чего погибли, по меньшей мере, 11 человек и семь пропали без вести.

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Тэги: шторм, штат Калифорния
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