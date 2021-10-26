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Главная » Мир » Общество
03:52 27 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В США умерла самая старая в мире свинья

Бэби Джейн умерла 10 сентября в возрасте 23 лет 7 месяцев и 9 дней в Манделейне, штат Иллинойс, США.

Бэби Джейн дожила до преклонных лет.

Патрик Каннингем и Стэн Коффман убиты горем из-за потери питомца, но благодарны за время, проведенное с ним, сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Бэби Джейн описывали как «чрезвычайно ласковую и чуткую» свинью. Она наслаждалась комфортом, живя в помещении. Ее обычно находили в постели Патрика и Стэна или на диване.

Патрик и Стэн сказали, что забота о Бэби Джейн была их «семейным делом»

В апреле этого года Бэби Джейн была признана самой старой свиньей, живущей в неволе.

Любовь и забота Стэна и Патрика способствовали долголетию Бэби Джейн.

Ранее Власти писали об уникальных украинских свиньях, которые умеют пользоваться орудиями труда.

Источник:
Тэги: США, Книга рекордов Гиннесса, свинья
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