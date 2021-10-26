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Главная » Мир » Спорт
22:29 26 Октября 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Без секса и вечеринок: на Олимпиаде-2022 ввели жесткие ограничения для спортсменов

Оргкомитет зимней Олимпиады в Пекине решил таким образом предотвратить распространение коронавируса.

Зимняя Олимпиада в Пекине продлится с 4 по 22 февраля.

Об этом пишет Бабель со ссылкой на обнародованные оргкомитетом рекомендации.

Как отмечается, всем приехавшим в Китай иностранцам рекомендовано «свести к минимуму физическое взаимодействие друг с другом». Для этого они будут жить в одноместных номерах.

Им нужно «свести к минимуму физическое взаимодействие, носить маску и избегать закрытых и многолюдных помещений».

Невакцинированные спортсмены обязаны находиться в изоляции в течение 21 дня по прибытии в Китай.

За нарушение этих правил – в частности, речь идет о сексе и праздничных вечеринках – провинившимся грозит депортация из Китая.

Ранее Власти писали, что МОК принял решение не пускать иностранных болельщиков на Олимпиаду в Пекине.

Источник:
Тэги: Китай, секс, спортсмены, олимпиада-2022
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