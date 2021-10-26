Без секса и вечеринок: на Олимпиаде-2022 ввели жесткие ограничения для спортсменов
Оргкомитет зимней Олимпиады в Пекине решил таким образом предотвратить распространение коронавируса.
Об этом пишет Бабель со ссылкой на обнародованные оргкомитетом рекомендации.
Как отмечается, всем приехавшим в Китай иностранцам рекомендовано «свести к минимуму физическое взаимодействие друг с другом». Для этого они будут жить в одноместных номерах.
Им нужно «свести к минимуму физическое взаимодействие, носить маску и избегать закрытых и многолюдных помещений».
Невакцинированные спортсмены обязаны находиться в изоляции в течение 21 дня по прибытии в Китай.
За нарушение этих правил – в частности, речь идет о сексе и праздничных вечеринках – провинившимся грозит депортация из Китая.
Ранее Власти писали, что МОК принял решение не пускать иностранных болельщиков на Олимпиаду в Пекине.