Без секса и вечеринок: на Олимпиаде-2022 ввели жесткие ограничения для спортсменов

Оргкомитет зимней Олимпиады в Пекине решил таким образом предотвратить распространение коронавируса.

Зимняя Олимпиада в Пекине продлится с 4 по 22 февраля.



Об этом пишет Бабель со ссылкой на обнародованные оргкомитетом рекомендации.

Как отмечается, всем приехавшим в Китай иностранцам рекомендовано «свести к минимуму физическое взаимодействие друг с другом». Для этого они будут жить в одноместных номерах.

Им нужно «свести к минимуму физическое взаимодействие, носить маску и избегать закрытых и многолюдных помещений».

Невакцинированные спортсмены обязаны находиться в изоляции в течение 21 дня по прибытии в Китай.

За нарушение этих правил – в частности, речь идет о сексе и праздничных вечеринках – провинившимся грозит депортация из Китая.

Ранее Власти писали, что МОК принял решение не пускать иностранных болельщиков на Олимпиаду в Пекине.

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