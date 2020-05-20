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20:39 26 Октября 2021 0 Комментарии
В США нашли опасные последствия COVID-19 для подростков
В детской больнице Бениофф Калифорнийского университета в Сан-Франциско у двух подростков появились симптомы тяжелого психического расстройства.
COVID-19 подростки перенесли легко, но последствия были тяжелыми.
Это случилось после заражения COVID-19 в 2020 году, сообщает Live Science.
У подростков были отмечены паранойя, бред и суицидальные мысли.
Ученые полагают, что, возможно, мозг подростков атаковали антитела, появившиеся в спинномозговой жидкости.
Ученые назвали это «неконтролируемым аутоиммунным ответом» организма.
По их мнению, в будущем потребуются дополнительные исследования, чтобы проверить эту гипотезу.
Ранее Власти писали, что в США оценили эффективность вакцины против коронавируса Pfizer для подростков 12-18 лет.
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Тэги: подростки, антитела, коронавирус
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